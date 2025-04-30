İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolara traktörleriyle katılan Yozgatlı çiftçilere park cezası kesilmişti.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda traktörleriyle eyleme giden Yozgatlı çiftçilere kesilen park cezaları, Genel Başkan Özel tarafından ödendi.
11 CEZA ÖDENDİ
CHP Yozgat İl Başkanı’nın süreci takip ettiğini belirten CHP’liler, “Yozgat’a gittiğimiz hafta 11 ceza tebliğ edilmişti, onlar Genel Başkanımız tarafından ödendi. Geri kalanı da tebliğ oldukça ödenecek” dedi.