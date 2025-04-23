Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da büyük panik yaşandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesiyle planlanan yürüyüşün iptal edildiğini duyurdu. Çelik açıklamasında, “İstanbul’da yaşanan ve hepimizi tedirgin eden depremin ardından, güvenlik önlemleri kapsamında bugün gerçekleştireceğimiz Ulusal Egemenlik Yürüyüşümüzü iptal ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.
Kıymetli İstanbullular,— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 23, 2025
İlçe Başkanlarımızın ve Belediye Başkanlarımızın meydana gelen deprem nedeniyle teyakkuz halinde görev başında olma gerekliliğinden dolayı bugün yapacağımız ULUSAL EGEMENLİK YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ İPTAL ETTİK.
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz süreci AKOM'da, bizler…