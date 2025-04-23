Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'da büyük panik yaşandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesiyle planlanan yürüyüşün iptal edildiğini duyurdu. Çelik açıklamasında, “İstanbul’da yaşanan ve hepimizi tedirgin eden depremin ardından, güvenlik önlemleri kapsamında bugün gerçekleştireceğimiz Ulusal Egemenlik Yürüyüşümüzü iptal ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.” ifadelerine yer verdi.

 