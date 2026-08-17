Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı görevden alma ve atamaları tamamlandı. Ay bitmeden Ankara'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında il başkanları toplantısı düzenlenecek.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA OLACAK"

Toplantıda terörsüz Türkiye süreci dahil tüm güncel siyasi başlıklar masaya yatırılacak. Ana gündem ise eylül ayı ortasında başlatılması planlanan olağan kurultay süreci olacak. Takvim değerlendirilecek, örgütlenme çalışmaları ve yeni yol haritası ele alınması bekleniyor.

Bu ay itibarıyla MYK üyeleri il gezilerine başladı. Gelecek ay CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anadolu turu başlayacak. Habertürk'e konuşan CHP Genel Merkezi kaynakları, partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de il gezilerinin başlayacağını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun il gezilerinde İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep ön plana çıkıyor. Ancak başlangıç olarak doğu illerinin de olabileceği belirtiliyor. Bu illere yapılacak gezilerle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesaj verilebileceği kaydediliyor.