Yeni Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı'nın açılış törenine Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman İl Başkanı Ali Murat Bilgiç ve çok sayıda partili katıldı.
Törende CHP'den istifa eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Yeni Parti'ye katıldı.
ROZET TAKTILAR
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP'den istifa eden Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın rozetini taktı.
Şambayat Belde Belediye Başkanı Necdet Arıcı'nın rozetini ise Yeni Parti Adıyaman İl Başkanı Ali Murat Bilgiç taktı.