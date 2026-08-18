Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, uzun süredir devam eden hukuki süreç ve partideki gelişmeler nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bozbey, bu kararının siyasi hesaplarla değil, vicdan ve sorumluluk duygusuyla alındığını vurguladı.

Bozbey, açıklamasında yıllarca CHP çatısı altında siyaset yaptığını, kıymetli insanlarla yol yürüdüğünü ve Bursa için önemli sorumluluklar üstlendiğini hatırlattı. Son dönemde yaşanan gelişmelerin, kendi siyasi kimliğinin hukuki sürecin bir parçası haline gelmesine yol açtığını belirterek, bu durumu doğru bulmadığını ifade etti.

"Bu kararımı bir siyasi manevra olarak görmüyorum"

Bozbey, "Hakkımdaki, iftiralara, yalanlara dayanan bu hukuti sürecin hiçbir siyasi hesabın gölgesinde kalmasını istemiyorum. Bu kararımı bir siyasi manevra olarak değil, içinde bulunduğum koşullarda doğru olduğuna inandığım bir sorumluluk olarak görüyorum" dedi.

Mustafa Bozbey kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Türk siyasetçidir. 1962 yılında Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde doğan Bozbey, 20 yıl boyunca Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Mustafa Bozbey, 1962 yılında Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Özlüce İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimini ise Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde alan Bozbey, 1984 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlayarak yüksek inşaat mühendisi unvanını aldı.

Mustafa Bozbey'in mesleği ne?

Mustafa Bozbey, meslek hayatına 1986 yılında inşaat mühendisi olarak başladı. 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurarak çalışmalarını kendi şirketinde sürdürdü.

Kariyeri boyunca çok sayıda toplu konut projesinde görev alan Bozbey, siyasete atılmasıyla birlikte şirketindeki görev ve yetkilerini devretti.

Mustafa Bozbey'in siyasi kariyeri

Mustafa Bozbey'in siyasi kariyeri 1999 yerel seçimleriyle başladı. 18 Nisan 1999'da Demokratik Sol Parti'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak seçime giren Bozbey, seçimi kazanarak Nilüfer'in üçüncü belediye başkanı oldu.

2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeniden Nilüfer Belediye Başkanlığına aday olan Bozbey, seçimi kazanarak görevine devam etti. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde de yeniden seçilen Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini toplam 20 yıl sürdürdü.

Bozbey'in başkanlığı döneminde Nilüfer; planlı kentleşme, sosyal belediyecilik, katılımcı yönetim ve yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkan ilçelerden biri haline geldi. İlçenin ulusal ve uluslararası ölçekte tanınmasında Bozbey döneminde hayata geçirilen projelerin önemli rol oynadığı belirtildi.

Mustafa Bozbey, 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimde geçerli oyların yüzde 47,03'ünü alan Bozbey, küçük bir oy farkıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

2024 yerel seçimlerinde CHP tarafından yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Bozbey, bu kez seçimi kazandı. Oyların yüzde 47,62'sini alan Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 7. başkanı oldu.

Bozbey, görev süresi boyunca kent yönetiminde ortak akıl, katılımcılık ve bilimsel yaklaşımı öne çıkaran bir anlayışı savundu.

Mustafa Bozbey'in eşi ve çocukları

Mustafa Bozbey, 30 Kasım 2014 tarihinde Seden Bozbey ile evlendi. Bozbey'in bir kızı ve 2 torunu bulunuyor.