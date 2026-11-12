Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP'nin başına atanmasıyla başlayan süreçte partiden ayrılıklar ve YENİ Parti'ye katılımlar sürüyor.
Barut, paylaşımında "Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrıldım ve Yeni Parti’ye katıldım." ifadelerini kullandı.
CHP'deki geçmişine de değinen Barut, parti çatısı altında paylaşılan emeği, kurulan dostlukları ve verilen mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağını belirtti. Açıklamasında Barut, "Milletin açtığı yolda, milletin davetiyle büyüyoruz." ifadelerini kullandı.