CHP, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oda dağılımındaki kararları nedeniyle tepki gösterdi. Parti kaynakları, YENİ Parti'ye CHP'nin yıllardır kullandığı odaların tahsis edilmesini kabul edilemez buldu.

YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte CHP, TBMM'deki ana muhalefet partisi unvanını kaybetti. Bu durum, TBMM Ana Binası'ndaki oda dağılımının yeniden belirlenmesine neden oldu.

"EVDE GİDEN DAMADIN KAPISINI SIRTLADI"

CHP'li kaynaklar, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in genel başkanlık döneminde kullandığı odaların YENİ Parti'ye verilmesini eleştirdi. Kaynaklar, Meclis Başkanı'nın asgari nezaket kurallarına uymadığını ileri sürdü.

Kaynaklar, "Meclis Başkanının CHP’nin tarihsel izdüşümlerini taşıyan grup odalarını YENİ Parti grubuna arka kapı diplomasisini çağrıştıran bir tutumla tahsis etmesi, kimlerin kimlerle beraber olduğunu bir defa daha göstermiştir. Anadolu tabiriyle TBMM Başkanı ‘Evden giden damadın kapıyı sırtlamasına’ izin vermiştir" dedi.

Kaynaklar, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP son genel seçimlerden milletin iradesiyle ikinci parti olarak çıkmıştır. CHP’nin kurumsal kimliği devam etmektedir. Ayrılan YENİ Parti’dir. Meclis Başkanının yetkisini kullanırken ‘Milletvekili sayısı azaldığı için şu anda size ait olan alanı daraltmak durumundayız’ diyerek, CHP Grup Yönetimine CHP’nin kullandığı hangi alanları muhafaza etmeyi tercih ettiklerini sormadan karar alması yanlıştır. Meclis Başkanının CHP’nin tarihsel izdüşümlerini taşıyan grup odalarını YENİ Parti grubuna arka kapı diplomasisini çağrıştıran bir tutumla tahsis etmesi, kimlerin kimlerle beraber olduğunu bir defa daha göstermiştir. Anadolu tabiriyle TBMM Başkanı ‘Evden giden damadın kapıyı sırtlamasına’ izin vermiştir."



