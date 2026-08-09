Hollywood’un ünlü oyuncularından Christopher Lambert, katıldığı etkinlikte yaşadığı ani rahatsızlıkla hayranlarını korkuttu. Pittsburgh yakınlarında düzenlenen Steel City Con’da imza dağıtan oyuncu, bir anda yere yığıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri hızla müdahale ederken Lambert ambulansla etkinlik alanından çıkarıldı.

TEMSİLCİSİNDEN SEVİNDİREN AÇIKLAMA

TMZ'nin haberine göre; Lambert’ın sağlık durumuyla ilgili kısa süre sonra beklenen açıklama geldi. Oyuncunun temsilcisi, 69 yaşındaki yıldızın durumunun iyi olduğunu ve otel odasında dinlendiğini açıkladı.

Temsilcisine göre Lambert, olaydan önceki gece yeterince uyumadı ve gün boyunca çok az yemek yedi. Bu nedenle kan şekerinin düştüğü ve yaşadığı rahatsızlığın ardından yere yığıldığı belirtildi.

Lambert’ın temsilcisi oyuncunun durumunu “tamamen iyi” olarak nitelendirdi.

ETKİNLİĞE DEVAM EDECEK Mİ?

Yaşadığı rahatsızlığın ardından Lambert’ın bugün Steel City Con etkinliğine yeniden katılıp katılmayacağı başlangıçta kesinlik kazanmadı. Oyuncunun etkinliğe devam edip etmeyeceğinin kendisini nasıl hissedeceğine bağlı olduğu belirtildi.

Öte yandan Lambert’ın gelecek hafta Chicago’da düzenlenecek FAN EXPO Chicago etkinliğine katılabilecek kadar iyi olmayı umduğu aktarıldı.

“HIGHLANDER” İLE DÜNYACA ÜNLÜ OLDU

Christopher Lambert, 1986 yapımı “Highlander” filminde canlandırdığı ölümsüz savaşçı Connor MacLeod karakteriyle dünya çapında tanındı.

Ünlü oyuncu ayrıca “Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes” filminde Tarzan’ı, 1995 yapımı “Mortal Kombat” filminde ise Raiden’ı canlandırdı.

DAHA ÖNCE DE KAZA GEÇİRMİŞTİ

Lambert’ın son dönemde yaşadığı rahatsızlık bununla sınırlı değil. Oyuncu 2025 yılında bir otelin merdivenlerinde düşerek sırtını incitmiş ve bir süre etkinliklere katılamamıştı.

Daha sonra Lambert’ın tamamen iyileştiği açıklanmıştı.