Christopher Nolan imzalı "The Odyssey", henüz vizyona girmeden başlayan büyük ilgiyi gişeye de taşıdı. Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı yapım, ilk gün hasılatıyla yılın en iddialı açılışlarından birine imza atarken, ön satış rakamları ve IMAX biletlerine gösterilen yoğun ilgi sinema sektörüne de moral verdi.

İLK GÜNÜNDE 51 MİLYON DOLAR HASILAT ELDE ETTİ

Variety'nin aktardığına göre, "The Odyssey" Kuzey Amerika'da perşembe ön gösterimleriyle birlikte ilk gününde yaklaşık 51 milyon dolar hasılat elde etti. Forbes'in analizine göre ise filmin dünya genelinde yaklaşık 257,8 milyon dolarlık açılışa ulaşması öngörülüyor. Tahminlerin gerçekleşmesi halinde "The Odyssey", Christopher Nolan'ın kariyerindeki en büyük açılış hasılatına imza atacak.

Sektör tahminlerine göre filmin ABD ve Kanada'da ilk hafta sonunda yaklaşık 120 milyon dolara ulaşması, küresel açılışının ise 250 milyon dolar barajını aşması bekleniyor.

VİZYONA GİRMEDEN REKORLAR KIRMAYA BAŞLADI

Business Insider'a göre, filmin vizyon öncesindeki bilet satışları 2022'den bu yana AMC'de bir stüdyo filmi için en yüksek ilk gün ön satış rakamına ulaştı. Yoğun talep nedeniyle şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasında zaman zaman erişim sorunları yaşandı.

Yoğun talep nedeniyle AMC'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında zaman zaman erişim sorunları yaşanırken, birçok IMAX ve 70 mm gösterimi günler öncesinden tükendi.

Adam Aron, bu alanda "The Odyssey"yi geride bırakan tek yapımların AMC'nin dağıtımını üstlendiği Beyoncé'nin Renaissance konser filmi ile Taylor Swift konser filmleri olduğunu belirtti.

YILDIZLARLA DOLU KADRO DİKKAT ÇEKİYOR

Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesiyle Christopher Nolan'ın bugüne kadarki en pahalı filmi olarak gösterilen "The Odyssey", Matt Damon'ı Odysseus rolünde izleyiciyle buluşturuyor.

Filmde ayrıca Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron ve Lupita Nyong'o gibi Hollywood'un önde gelen isimleri rol alıyor. Yayınlanan ilk fragman da ilk 24 saatte 120 milyondan fazla izlenmeye ulaşarak beklentiyi artırmıştı.

IMAX DENEYİMİ İLGİYİ ARTIRDI

"The Odyssey", tamamı yeni nesil IMAX film kameralarıyla çekilen ilk uzun metraj yapım olma özelliğini taşıyor.

Sektör temsilcilerine göre izleyicilerin özellikle IMAX ve 70 mm gösterimlerine yönelmesi, filmin güçlü gişe performansında önemli rol oynadı.

Uzmanlar, beklentilerin gerçekleşmesi halinde "The Odyssey"nin Christopher Nolan'ın kariyerindeki en büyük açılışa ulaşacağını ve 2026'nın en yüksek hasılat yapan filmleri arasında zirve mücadelesi vereceğini belirtiyor.