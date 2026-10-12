Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Yunan isyanının elebaşı Nikitas Stamatelopulos'un (Nikitaras) anıtı önünde poz verdi.
Dimas, isyanda Türk sivillere yönelik katliamlarıyla da bilinen Nikitaras'ı şu skandal ifadelerle andı:
"Türk yiyen Nikitaras olarak bilinen kahraman Nikitas Stamatelopoulos’u onurlandırıyoruz."
Bakan, mesajıyla birlikte Stamatelopoulos adına düzenlenen anma töreninde çekilen fotoğrafları da paylaştı.
X MÜDAHALE ETTİ
Christos Dimas'ın söz konusu paylaşımı tartışmalara neden olurken X'ten dikkat çeken bir hamle geldi.
X platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu paylaşımı kaldırdı.