Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Christos Dimas, Yunan isyanının elebaşı Nikitas Stamatelopulos'un (Nikitaras) anıtı önünde poz verdi.

Dimas, isyanda Türk sivillere yönelik katliamlarıyla da bilinen Nikitaras'ı şu skandal ifadelerle andı:

"Türk yiyen Nikitaras olarak bilinen kahraman Nikitas Stamatelopoulos’u onurlandırıyoruz."

Bakan, mesajıyla birlikte Stamatelopoulos adına düzenlenen anma töreninde çekilen fotoğrafları da paylaştı.

X MÜDAHALE ETTİ

Christos Dimas'ın söz konusu paylaşımı tartışmalara neden olurken X'ten dikkat çeken bir hamle geldi.

X platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu paylaşımı kaldırdı.

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