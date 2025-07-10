OpenAI’nin yeni tarayıcısının, Google’ın yıllardır süregelen başarısının temel taşlarından biri olan kullanıcı verilerine doğrudan erişim sağlamayı hedeflediği bildirildi.

CHROME ÜZERİNDEKİ BASKI ARTABİLİR

Uzmanlar bu durumun, özellikle Google Chrome’un reklam gelirlerinin belkemiğini oluşturan kullanıcı verilerini hedef alması açısından önemli bir adım olabileceğini düşünüyor. Eğer bu tarayıcı, ChatGPT’nin haftalık 400 milyon aktif kullanıcısı tarafından benimsenirse, Chrome üzerindeki baskı ciddi ölçüde artabilir. Şu anda Chrome, Google’ın reklam gelirinin yaklaşık yüzde 75’ini sağlıyor.

OpenAI’nin tarayıcısı, bazı kullanıcı etkileşimlerini geleneksel sitelere yönlendirmek yerine, ChatGPT benzeri bir sohbet arayüzü üzerinden gerçekleştirecek. Bu sayede kullanıcılar, çoğu işlemi doğrudan siteye gitmeden bu sohbet üzerinden tamamlayabilecek. Bu, OpenAI’nin yapay zeka hizmetlerini her alanda entegre etme stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

KULLANICI ADINA İŞLEM YAPABİLECEK

Yapay zeka destekli tarayıcı sayesinde, OpenAI'nin geliştirdiği "yapay zeka ajanları", kullanıcı adına işlem yapabilecek. Örneğin, rezervasyon yapma ya da formları doldurma gibi işlemler, tarayıcı içinde otomatikleşebilecek. Bu, OpenAI’nin yeni bir rekabet alanına girmesini sağlarken, kullanıcıların internet deneyimlerini de önemli ölçüde dönüştürebilir.

Zorlu bir rekabetin OpenAI’yi beklediği kesin. Google Chrome, dünya çapında 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip ve küresel tarayıcı pazarının üçte ikisini kontrol ediyor. Apple’ın Safari’si ise yalnızca yüzde 16 pazar payı ile ikinci sırada yer alıyor. OpenAI ise, yeni tarayıcısı ile bu pazarın büyük kısmına göz kırpıyor. Öte yandan, Brave, The Browser Company ve Perplexity gibi yapay zeka odaklı girişimler de bu yıl içinde kullanıcılar adına işlem yapabilen tarayıcılar geliştirdi.

OpenAI’nin tarayıcısı, Google’ın açık kaynaklı Chromium altyapısı üzerine inşa edilecek. Chromium, sadece Chrome’un değil, Microsoft Edge ve Opera gibi diğer büyük tarayıcıların da temelini oluşturuyor. Bu altyapıyı kullanarak, OpenAI, topladığı veriler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmayı amaçlıyor.