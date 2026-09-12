ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 11 Eylül saldırılarına giden süreçte hazırlanan ve dönemin ABD başkanları Bill Clinton ile George W. Bush’a sunulan 71 istihbarat belgesinin gizliliğini kaldırarak kamuoyuna açtı. Belgeler, Usame bin Ladin ve El Kaide’ye ilişkin saldırı uyarılarının yıllar öncesinden istihbarat raporlarına yansıdığını ortaya koydu.

Yayımlanan belgelerin 70'inin 11 Eylül 2001 saldırılarından önceki döneme, bir belgenin ise saldırının hemen sonrasına ait olduğu belirtildi. CIA Direktörü John Ratcliffe, arşivin yayımlanmasını kurumun 11 Eylül saldırılarına ilişkin analizlerinin bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı tek seferlik açıklaması olarak nitelendirdi.

BİN LADİN İÇİN “HİROŞİMA” UYARISI

Belgelerde, Usame bin Ladin’in yalnızca konvansiyonel saldırılarla sınırlı kalmayan planlar üzerinde çalıştığına ilişkin istihbarat bilgileri de yer aldı.

1998 tarihli bir raporda, Bin Ladin’in nükleer silah kapasitesi elde etmeye çalıştığı ve Hiroşima benzeri bir saldırı gerçekleştirme arayışında olduğu yönünde değerlendirmelere yer verildi. Raporda, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum elde etme girişimlerine ilişkin istihbarat bulunduğu aktarıldı.

BOMBA YÜKLÜ UÇAK UYARISI

Belgelerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise 10 Eylül 1998 tarihli istihbarat raporunda ortaya çıktı. Söz konusu belgede, Bin Ladin’in ABD’deki bir şehre patlayıcı yüklü bir uçakla saldırabileceği yönünde uyarı yapıldığı görüldü.

Raporda ayrıca Bin Ladin’in ABD’ye kendi topraklarında saldırmayı tercih ettiği ve özellikle Washington’ın hedef alınmasının seçenekler arasında bulunduğu yönündeki değerlendirmeler yer aldı. Bununla birlikte istihbaratın, Bin Ladin’in gelecekte gerçekleştireceği saldırıların niteliği konusunda kesin bir tablo ortaya koymadığı da belirtildi.

11 EYLÜL’DEN ÖNCE DE UYARILAR VARDI

Yeni yayımlanan belgeler, El Kaide lideri Bin Ladin ve örgütünün ABD’ye yönelik tehditlerinin 11 Eylül saldırılarından çok daha önce Amerikan istihbaratının gündeminde olduğunu gösterdi. Belgeler arasında, saldırılardan yaklaşık bir ay önce başkanlık makamına iletilen ve Bin Ladin’in ABD topraklarına yönelik saldırı hazırlığında olabileceğine ilişkin uyarıların da bulunduğu bildirildi.

Arşivin kamuoyuna açılmasıyla birlikte, 11 Eylül saldırılarından önce elde edilen istihbaratın hangi düzeyde değerlendirildiği ve dönemin karar alma mekanizmalarına nasıl aktarıldığı yeniden gündeme geldi.