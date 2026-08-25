CIA Direktörü John Ratcliffe'ın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittiği bildirildi.
Uçuş takip verilerine göre ABD tescilli 07-7181 kuyruk numaralı uçak, Letonya'nın başkenti Riga'dan Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na uçtu. Uçak, yerel saatle yaklaşık 10.00'da Moskova'ya iniş yaptı.
CBS News'in kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre CIA Direktörü John Ratcliffe'in uçakta yer aldığı aktarıldı.
Ratcliffe'in burada kimlerle görüşeceği ve gündemin ne olduğu konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.