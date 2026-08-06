ABD basını Çarşamba günü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Küba hükümeti üzerindeki baskıyı artırmak ve adayı hedef alan istihbarat operasyonlarını genişletmek amacıyla gizlice bir Küba görev gücü kurduğunu bildirdi.

The New York Times'a konuşan kaynaklara göre bu görev gücünün, Başkan Donald Trump’ın Havana’da ekonomik, siyasi ve liderlik değişikliklerini teşvik etme çabalarının bir parçası olarak, teşkilatın Küba’ya daha fazla mali, insan ve teknik kaynağı hızla yönlendirmesini sağlayacağını belirtti.

Habere göre görev gücü, saha görevlileri, istihbarat analistleri, siber uzmanlar ve gizli etki operasyonlarına odaklanan görevlileri kadrosuna katmaya başladı.

DOMUZLAR KÖRFEZ'İNDEN DERS ÇIKARDILAR

Habere göre öldürme yetkisi bulunmayan görev gücünün en önemli amacı propaganda ve ekonomik yollarla rejim değişimine uygun bir ortam yaratmak.

Haberde, görev gücünün görevinin, Küba’nın siyasi elitleri arasında bölünmeler yaratarak, anti-Amerikan olarak görülen yetkililerin yerine Trump’ın taleplerine daha uyumlu liderlerin geçmesini teşvik etmek olduğu belirtildi.

1980'li yıllarda bir CIA görev gücü 'Domuzlar Körfezi' planıyla ABD'de bir Küba saldırısı simüle etmeyi ve bu bahane ile Küba'nın işgaline hazırlık yapmayı planlamıştı.

Şimdiki planını ise nispeten daha küçük çaplı olduğu belirtildi. Nitekim CIA, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.