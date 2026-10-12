2016 yılında Türkiye’den ABD’ye kaçan ve burada tutuklanan Reza Zarrab, FBI ve CIA ile iş birliği yapmasının ardından cezaevinden çıkmıştı. Zarrab, daha sonra “Aaron Goldsmith” ismiyle yeni bir kimlik alarak Miami’de yaşamaya başlamıştı.

Firari Zarrab’ın adının gündeme geldiği 8 milyar dolarlık fon skandalına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, iki firmaya ait toplam 8 milyar dolarlık dijital varlığın soğuk cüzdanlar aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Akay, para transferleriyle Zarrab’ın eşi Dilara Altıntop’un bağlantısı olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zarrab ise eşinin yalnızca isim benzerliği nedeniyle iddialarla ilişkilendirildiğini savundu. Altı aylık hamile olan eşinin kamuoyu önünde hedef haline getirildiğini öne süren Zarrab, söz konusu haberlerin derhal kaldırılmasını talep ederek hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi. Zarrab, Akay’ın açıklamalarını haberleştiren başta Sözcü TV olmak üzere Türk medyasını hedef aldı.