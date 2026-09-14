Macaristan'da nisanda gerçekleşen seçimlerin ardından 16 yıllık Fidesz iktidarına son vererek koltuğa oturan yeni Başbakan Péter Magyar'ın evlat edinme yasalarında gitmeye hazırlandığı reform kararı ülkede büyük bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi.

Hükümetinin hazırladığı 220 sayfalık çocuk koruma raporunun ardından açıklama yapan Magyar, bekarların ve eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesini kısıtlayan mevcut kuralların değiştirileceğini duyurdu.

Mevcut sistemin çöküşün eşiğinde olduğunu ve artık sürdürülemez bir hal aldığını belirten yeni başbakan, evlat edinme süreçlerinde kararların siyasi makamlarca değil; psikologlar ve çocuk koruma uzmanları tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

Temel önceliğin ebeveynlerin cinsel yönelimi veya medeni durumundan ziyade çocuğun göreceği sevgi olduğunu ifade eden Magyar, kararların siyasi filtrelerden arındırılacağını kaydetti.

ORBAN POLİTİKALARINDAN KESKİN KOPUŞ

Bu hamle, 2010-2026 yılları arasında ülkeyi yöneten eski Başbakan Viktor Orbán'ın politikalarından son derece keskin bir kopuş anlamına geliyor. Orbán döneminde 2020 yılında yapılan anayasal değişiklikle annelik biyolojik kadın, babalık ise biyolojik erkek olarak tanımlanmış ve bekarların evlat edinmesi dahi bakanlık özel iznine bağlanarak eşcinsel çiftlerin çocuk sahibi olabilmesinin önü kapatılmıştı.

Magyar hükümetinin 2020 öncesindeki uzman odaklı sisteme geri dönme kararı Macar kamuoyunu ikiye böldü. Muhalif medya kanalları hükümeti "LGBTİ+ lobisine teslim olmakla" suçlarken, bağımsız basın düzenlemeyi mesleki kriterlerin ve çocuk sağlığının yeniden öne çıkarılması olarak nitelendirdi. İnsan hakları örgütleri ve Avrupa Birliği kanadı ise atılan bu pragmatik adımı memnuniyetle karşıladı.