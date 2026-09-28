Gece kulübünde bir kişinin cep telefonunu çalarak Tuna Nehri'ne atmakla suçlanan Başbakan Magyar hakkındaki karara 139 milletvekili destek verirken, oturumda hiç karşı oy çıkmadı. Dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat talep eden Başbakan Magyar, suçlamaları "saçmalık" ve "siyasi karakter suikastı" olarak nitelendirerek, adını temizlemek için yargıyla işbirliği yapacağını duyurdu.

TELEFONU TUNA NEHRİ'NE ATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Olayın geçmişi, Magyar'ın Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu 2024 yılına dayanıyor. Nisan 2026'daki seçimlerde Tisza Partisi'nin zaferiyle Macaristan Başbakanı olan Magyar, o dönemde kendisini gizlice filme alan bir şahsın telefonunu nehre atmakla itham edilmişti.

Dokunulmazlığının düşürülmesiyle birlikte soruşturma makamlarının Magyar'ı sanık sıfatıyla sorgulamasının ve yargılama sürecini resmen başlatmasının önü açıldı. Başbakan Magyar, savcıların bu davayı eski Başbakan Viktor Orban hükümetine yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla kasıtlı olarak birleştirmeye çalıştığını öne sürdü.

ESKİ HÜKÜMET YETKİLİLERİNDE DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

Aynı parlamento oturumunda, eski hükümet yetkililerine yönelik dev yolsuzluk suçlamaları da oylandı. Eski Kültür Bakanı Balázs Hankó 40 milyon avroyu aşkın kamu fonunu zimmete geçirmekle, eski Ulusal Kalkınma Bakanı Miklós Seszták ise görev süresi boyunca milyonlarca dolar rüşvet almakla suçlanarak dokunulmazlıklarından oldu.

İki eski bakan iddiaları reddederken, muhalefetteki Fidesz ve Hristiyan Demokrat Parti milletvekilleri oylamanın yapıldığı oturumu boykot etti.