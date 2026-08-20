Kolombiya'da iktidarın kısa süre önce değişmesiyle birlikte Bogota ile Tel Aviv arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni bir sürece girildi. Eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro döneminde büyük kesintiye uğrayan ilişkiler, göreve yeni başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella idaresinde hızlı bir dönüşüm yaşadı.

Kolombiya'nın İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımasının ardından iki ülke arasında turistler için vize muafiyeti yeniden yürürlüğe kondu. Yeni yönetimin attığı adımlar kapsamında iki ülke arasındaki tam diplomatik ilişkilerin kurulması, büyükelçilerin atanması ve Kolombiya Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararlaştırıldı.

Ayrıca Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını yeniden başlatırken, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail aleyhine açılan davadan ve Lahey Grubu'ndan çekilme kararı aldı.

Öte yandan İsrail, Kolombiya'da meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgeye insani yardım ve kurtarma ekipleri gönderdi. Yapılan bu karşılıklı hamleler, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bölgedeki etkinliğini artırmak amacıyla ilan ettiği "Latin Amerika Yılı" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.