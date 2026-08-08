Kolombiya’da 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanarak zafere ulaşan Abelardo de la Espriella, üst düzey güvenlik tedbirleri altında ülkenin en büyük üçüncü kenti olan Cali'de yemin ederek resmen göreve başlayacak.

Yeni Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın özel talebi doğrultusunda gerçekleşecek olan bu tören, Kolombiya tarihinde bir ilk olma niteliği taşıyor; zira yemin merasimi ilk kez başkent Bogota’nın dışında, ülkenin güneybatısında yer alan Cali kentindeki Santiago de Cali Üniversitesinin (USC) Arena Salonu’nda düzenlenecek.

Sağcı Demokratik Merkez Partisinden Senato Başkanı Honorio Henriquez'in liderlik edeceği tarihi törende De la Espriella, cumhurbaşkanlığı kuşağını devralarak Anayasa’ya ve yasalara bağlı kalacağına dair yemin edecek. Törne İspanya Kralı 6. Felipe'nin yanı sıra çok sayıda Latin Amerika ülkesinden devlet başkanı da katılım sağlayacak.

ALTERNATİF BAŞKENT PLANI

De la Espriella'nın yönetimi devralmasıyla birlikte, öteden beri yasama, yürütme ve yargının merkezi konumundaki başkent Bogota yeni yönetimin öncelikli planları arasında yer almıyor.

Yönetim anlayışını merkeziyetçilikten uzaklaştırmayı hedefleyen Yeni Cumhurbaşkanı De la Espriella; Karayip kıyısındaki Barranquilla kentini ülkenin alternatif başkenti yapmayı, Cali ve Medellin şehirlerini ise Cumhurbaşkanlığının uydu merkezleri haline getirmeyi tasarlıyor.