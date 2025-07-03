Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un 100 milyon dolarlık bağışıyla geliştirilen MethaneSAT adlı çevre uydusuyla iletişim kesildi. Çevre Savunma Fonu (Environmental Defense Fund - EDF) tarafından yürütülen projede, uydunun 20 Haziran’da Norveç üzerinde son sinyalini verdiği ve ardından bağlantının tamamen kaybedildiği belirtildi.

Mart 2024’te uzaya fırlatılan MethaneSAT, atmosfere salınan metan gazını tespit etmek için özel olarak tasarlanmıştı. Gelişmiş spektrometrelerle donatılan uydu, dünyanın en hassas metan izleme sistemlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

88 milyon dolarlık bir teknoloji yatırımıyla hayata geçirilen projenin en büyük finansmanı, Bezos Earth Fund tarafından sağlanan 100 milyon dolarlık hibeyle gerçekleşmişti. MethaneSAT’in görev süresince topladığı kritik veriler, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir kaynak olarak görülüyordu.

EDF yetkilileri, uydunun güç kaynağının kesildiğini ve yeniden temas kurulmasının artık çok düşük bir ihtimal olduğunu açıkladı. MethaneSAT'in kaybı, küresel metan izleme çalışmalarında önemli bir boşluk yaratmış oldu. Olayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.