Irak’ın Pençe-Kilit harekât bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan 12 asker, 28 Mayıs 2022’de şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arıyordu. Bozkurt’un cansız bedeni bin 138 gündür bulunamıyor.

TURİZM MEZUNU

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Çorum Sungurlu doğumlu olan Bozkurt, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi turizm işletmeciliği bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılan başarılı asker, üsteğmenliğe kadar yükseldi. Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütüne karşı yürütülen Pençe-Kilit operasyonlarında etkin rol alan Bozkurt, 28 Mayıs 2022’de şehit edildi.

HASTANEDE DENİLDİ

Aziz şehidin acı haberi ilk geldiğinde bilgi kirliliği oluştu. İlk açıklamada Bozkurt’un ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Ancak Bozkurt’un hiç hastaneye götürülmediği ortaya çıktı. Genelkurmay’ın çevredeki hastanelere, yaralı askerler için kayıt ve yer açılmasını istediği için yanlış bilginin yayıldığı tespit edildi.

Şehidimiz bir mesajında hedef belirtmeden, “Kendi öz yurdumda ban miyim garip? Beni bir köşeye atanlar utansın. Eğilmiyor diye Kurt’u hor görüp, iti el üstünde tutanlar utansın” yazdı.

NEDEN BU SUSKUNLUK

Bozkurt ailesi, 2 yıldır evlatlarının naaşını bekliyor. Tek istekleri, çiçek bırakacak, dua edecek bir mezarı olması. Tesadüfe bakın ki, naaşı teslim etmeyen, hatta yerini söylemeyen kanlı örgüt bugün silah bırakma tiyatrosu sergileyecek. Aylardır çözüm sürecini dillerine pelesenk edenler, terör örgütünün bunca zamanda naaşı teslim etmeyip 12 şehit daha vermemize neden olmasına suskun.