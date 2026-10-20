İskoçya'nın Dumfries kentindeki bir ikinci el satışından 1 sterline (yaklaşık 66 lira) satın alınan ve evde yıllarca saksı olarak kullanılan cam vazonun, dünyaca ünlü Fransız cam tasarımcısı René Lalique'e ait nadir bir sanat eseri olduğu ortaya çıktı. Uzmanların tescilinin ardından Londra'daki Christie's müzayedesinde satışa sunulan 1929 tarihli parça, 32 bin 450 sterline (yaklaşık 2 milyon 150 bin lira) satıldı.

TARİHİ ESERİN DEĞERİ NASIL FARK EDİLDİ?

Vazoyu 2008 yılındaki bir satıştan alan kadın, eşyayı herhangi bir koleksiyon veya kâr gayesiyle değil, yalnızca görünüşünü beğendiği için satın aldığını kaydetti. Önceki sahipleri tarafından uzun yıllar boyunca bir evin tavan arasında unutulan parça, satın alındıktan sonra da maddi değerinden tamamen habersiz biçimde sadece çiçek saksısı olarak kullanıldı.

Yıllar sonra tesadüfen BBC kanalında yayınlanan "Antiques Roadshow" programına götürülen cam obje, buradaki uzmanlar tarafından titizlikle incelendi. Değerlendirmeler sonucunda nesnenin sıradan bir cam olmadığı, Fransız cam tasarımcısı René Lalique’in atölyesinden çıkan özgün bir koleksiyon parçası olduğu anlaşıldı.

NADİR PARÇANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİ?

Müzayede evinin kayıtlarına göre eserin, Lalique'in 1929 yılında ürettiği "Feuilles Fougères" (Eğrelti Otu Yaprakları) serisine ait olduğu belirlendi. Yaklaşık 12,5 santimetre yüksekliğe sahip olan parçanın üzerinde eğrelti otu desenleri ve döneme özgü yeşil kakmalı cam işçiliği yer alıyor.

Vazonun taban kısmında torna çarkıyla kazınmış özgün bir "Lalique" imza gravürünün bulunması, orijinalliğin kesinleşmesinde belirleyici rol oynadı. Yapılan ekspertiz sonrası Christie's müzayedesinde açık artırmaya sunulan eser, uluslararası koleksiyonerlerin yoğun teklifleri sonucunda beklenenin çok üzerinde bir fiyata alıcı bularak sahibine beklenmedik bir servet kazandırdı.