Ticaret Bakanlığı tarafından incelenen bir çiçek satış platformunun, arama motorlarında yayımladığı reklamlarda ürünlerini “yüzde 50 indirimli” ifadeleriyle tanıttığı belirlendi. Ancak internet sitesindeki fiyatlar üzerinde yapılan inceleme, reklamda vadedilen indirim oranının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

İNDİRİM ORANI YÜZDE 50'YE ULAŞMADI

İnceleme sonuçlarına göre platformda satışa sunulan ürünlerin hiçbirinde yüzde 50 veya üzerinde indirim uygulanmadı. Tespit edilen en yüksek indirim oranı dahi yüzde 50'nin altında kalırken, bu orana en yakın indirimin yalnızca 3 üründe bulunduğu belirlendi.

Diğer ürünlerdeki indirim oranlarının ise yüzde 0,1 ile yüzde 39,99 arasında değiştiği tespit edildi. Böylece tüketicilere genel bir vaat olarak sunulan yüzde 50 indirim fırsatının gerçekte karşılığının bulunmadığı ortaya çıktı.

REKLAM KURULU'NDAN AĞIR YAPTIRIM

Reklamda kullanılan kesin indirim vaadinin tüketicilerde gerçekte sunulmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturduğunu değerlendiren Reklam Kurulu, tanıtımların durdurulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca reklam veren hakkında 863 bin 580 TL idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.