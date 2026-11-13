Sağlıklı beslenmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin ilk tercihi olan bal, çeşitlerine göre farklı besin değerleri barındırıyor. Türkiye'de ve dünyada bugüne kadar şifa denildiğinde akla ilk olarak kestane balı ve yayla çiçek balları gelse de beslenme uzmanlarının ve gıda araştırmacılarının dikkat çektiği sonuçlar ezberleri bozdu. Yapılan analizlere göre, besin değeri ve antibakteriyel gücü açısından tüm rakiplerini geride bırakan en sağlıklı bal türü Manuka balı (ve yerel eşdeğeri olan yüksek rakımlı ham kekik / propolis zengini ballar) olarak öne çıktı.

KESTANE BALINI BİLE SOLLADI

Yeni Zelanda ve Avustralya'ya özgü Manuka çalısının çiçeklerinden elde edilen bu özel balı sıradan ballardan ayıran en kritik detay, içeriğinde yüksek oranda bulunan Metilglioksal (MGO) bileşeni. Standart çiçek ve kestane ballarında eser miktarda bulunan bu madde, Manuka balında katbekat fazla yer alıyor.

YERLİ ALTERNATİFİ HANGİSİ?

İthal olması ve sınırlı üretimi nedeniyle yüksek fiyatlara satılan Manuka balına ulaşamayanlar için beslenme uzmanları yerli üretimdeki en güçlü alternatifi de işaret ediyor. Isıl işlem görmemiş (pastörize edilmemiş) ham kekik balı ile yüksek rakımlı Anadolu propolisli ham ballar, içerdikleri yoğun fenolik bileşenler ve polen zenginliği sayesinde kestane balıyla yarışan, hatta düzenli tüketimde bağışıklığı en hızlı destekleyen yerli seçenekler arasında gösteriliyor.