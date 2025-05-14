Çiçeklerimizin her zaman taze ve canlı görünmesini istiyoruz. Ancak bu tazelik hiçbir zaman uzun soluklu olmuyor. Uzmanlara göre, bitkilerin yerleştirildiği su zamanla bakteriler tarafından kirletiliyor ve bu durum, çiçeklerin daha çabuk solmasına yol açıyor.

İşte tam bu noktada çamaşır suyu devreye giriyor. Suya çok az miktarda (yaklaşık 1-2 damla) çamaşır suyu damlatıldığında, bakterilerin üremesi engelleniyor ve su uzun süre temiz kalıyor. Böylece çiçekler daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

ÇİÇEKÇİLER DE BU YÖNTEMİ KULLANIYOR

Birçok çiçekçi, buketlerin ömrünü uzatmak için bu yöntemi yıllardır kullanıyor. Uzmanlara göre, çamaşır suyunun içeriğinde yer alan sodyum hipoklorit maddesi, suya karıştığında bakterileri yok ederek çiçeğin saplarının çürüyüp dağılmasını önlüyor. Bununla birlikte, kullanılan miktar oldukça önemli. Fazla miktarda çamaşır suyu, çiçeğe zarar verebilir.

BİRKAÇ DAMLA YETERLİ

Burada dikkat etmeniz gereken en net bilgi ise, bir litre suya 1-2 damla çamaşır suyu damlatmak. Bu şekilde suyun temiz kalması sağlanır ve çiçeklerin sapları daha uzun süre sağlıklı kalır.

Aynı zamanda, suyun her gün değil, 2-3 günde bir değiştirilmesi ve her seferinde yeniden çamaşır suyu eklenmesi de tavsiye ediliyor.

SAKSI ÇİÇEKLERİNE SAKIN UYGULAMAYIN

Her ne kadar bu yöntem etkili olsa da, çamaşır suyunun fazla miktarda kullanılması çiçeklerin hassas yapısına zarar verebilir. Bu nedenle, ölçüye dikkat etmek büyük önem taşıyor. Ayrıca, bu yöntem özellikle kesme çiçekler için uygundur. Saksı çiçeklerinde kesinlikle uygulanmamalıdır.