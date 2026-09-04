Evin en güzel noktasında konumlandırılmasına rağmen zaman zaman çiçekler küsebiliyor, yaprak sarartıp çiçek açmayı durdurabiliyor. Çoğu zaman kireçli çeşme sularının zararlı etkilerinden kaynaklanan bu solma sürecini tersine çevirmek ise sanıldığı kadar zor değil. Bitki uzmanlarının önerdiği doğal maden suyu tüyosu, içerdiği zengin minerallerle salon bitkilerini kökten uca besleyip kısa sürede eski canlılığına kavuşturuyor.

ASİDİNİ KAÇIRMADAN SAKIN DÖKMEYİN

Çiçeklerinizi maden suyuyla canlandırırken yapılan en büyük hata, şişeyi açar açmaz kapağından saksıya boşaltmak oluyor. Bitki köklerinin minerallerden tam verim alabilmesi için dikkat edilmesi gereken kritik adım ise şu şekilde:

Maden suyunu ağzı açık bir kaba boşaltın ve asidinin tamamen kaçması için 2 gün boyunca dinlenmeye bırakın. Asidi kaçmış ve oda sıcaklığına gelmiş doğal maden suyundan saksı dibine sadece yarım bardak dökmek yeterli oluyor. Bu besleyici takviyeyi iki ayda bir tekrarlamak bitki köklerinin ihtiyacı olan tüm mineral dengesini fazlasıyla karşılıyor.

GÜNEŞ IŞIĞI VE SU TERCİHİNE DİKKAT

Maden suyu takviyesinin yanı sıra çiçeklerin konumlandırılması da hayati önem taşıyor. Bitkilerin yeterli ışık alabilmesi için güney veya batı cephesine bakan pencerelerin yakınına yerleştirilmesi öneriliyor. Ayrıca kireç oranı yüksek çeşme suları yerine içme suyu kullanmak, küsen çiçeklerin yeniden açmasını sağlayan en temel kurallar arasında yer alıyor.