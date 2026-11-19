Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) Avrupa'nın beş büyük ligi dışındaki kulüplerde forma giyen oyuncular için hazırladığı en değerli 10 santrfor listesinde beşinci sırayı aldı. Osimhen'in tahmini transfer değeri 53,7 milyon euro olarak hesaplandı.

Sıralamanın zirvesinde 67,8 milyon euroyla Club Brugge forması giyen Nicolo Tresoldi yer aldı. Benfica'dan Vangelis Pavlidis 61,2 milyon euroyla ikinci, Sporting'den Luis Suarez ise 57,6 milyon euroyla üçüncü oldu. Osimhen'in hemen önündeki Jose Manuel Lopez'in tahmini transfer değeri 54,8 milyon euro olarak belirtildi.

EN DEĞERLİ 10 SANTRFOR

CIES'in tahmini transfer değerlerine göre hazırladığı listenin tamamı şöyle: