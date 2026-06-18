İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Aylin Bermant, yavruyken sokaktan sahiplendiği ve erkek olduğunu düşündüğü kedisinin doğum yapmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Yumurtalıkları olduğu için 13 ay boyunca erkek sanılarak 'Cengo' adı verilen ve buna göre büyütülen tekir kedi, bir sabah kutusunda yavrusuyla birlikte bulundu.
"ERKEK KEDİMİZ DOĞURDU"
Aileyi şaşkına çeviren sürpriz doğumun ardından yavru kediye 'Bambi' adı verildi. Hamilelik sürecinde kedisinin karnının hiç şişmediğini ve bu durumu fark etmediklerini belirten Aylin Bermant, yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle anlattı:
"Cengo, yavruyken komşumuzun aracının kaputuna girmiş. Yaklaşık 1 aylıktı ve yumurtalıkları belirgindi. Biz de erkek sandık. Erkek olduğunu düşündüğümüz için zaman zaman dışarı çıkıyordu. Başka bir kediyle çiftleşmiş. Sabah evde kutusuna baktım, yanında bir yavru kedi vardı. Yanındaki bebeği görünce şok olduk."
Doğumdan sadece 3-4 gün önce iki kedilerini kaybettiklerini ve ailece yasta olduklarını dile getiren Bermant, "Yaşadığımız yasın üzerine böyle bir mutluluk geldi. Tekrar yüzümüzü güldürdü. 'Erkek kedimiz doğurdu' dedik. Doğurduğu yavrunun da çift cinsiyetli olabileceği söylendi ancak cinsiyeti henüz kesinleşmedi." ifadelerini kullandı.