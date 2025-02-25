Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeler gündemin en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederken, bu yeni modelin getireceği avantajlar merak konusu. SGK'ya ek bir emeklilik imkânı sunacak olan sistemin, çalışanlara daha esnek emeklilik şartları ve ek gelir sağlaması bekleniyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Nedir?

2025 yılında hayata geçmesi planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi, mevcut emeklilik planlarına ek olarak tasarrufu teşvik eden yeni bir model olacak. Orta Vadeli Program'da yer alan bu düzenleme, SGK'dan bağımsız olarak çalışanlara ikinci bir emeklilik hakkı tanımayı amaçlıyor.

Yeni sistem, çalışanların emeklilik sonrasında da mevcut yaşam standartlarını koruyabilmeleri için ek gelir kaynağı yaratmayı hedefliyor. Şu anki düzenlemede çalışan maaşı ile emekli maaşı arasındaki fark büyük olurken, tamamlayıcı emeklilik modeli ile bu farkın azalması planlanıyor.

Kimler Yararlanabilecek?

Mevcut bireysel emeklilik sistemine benzer bir yapıya sahip olacak tamamlayıcı emeklilik modeli, otomatik katılım sisteminden farklı olarak daha geniş bir yaş grubuna hitap edecek. 45 yaş altı çalışanları kapsayan mevcut sistemin aksine, bu modelin 45 yaş üstü çalışanları da kapsaması öngörülüyor.

Prim Sistemi Nasıl Olacak?

Tamamlayıcı emeklilik sisteminde, SGK primlerine ek olarak ikinci bir prim ödemesi yapılacak. Bu sistemde prim ödemeleri, çalışan, işveren ve devlet katkısıyla "üçlü" bir yapıda gerçekleşecek. Çalışan maaşından belirli bir oranda kesinti yapılırken, işveren ve devlet de bu sisteme katkı sağlayacak.

Böylece, çalışan SGK'dan emekli olduğunda bir maaş hakkı kazanırken, tamamlayıcı emeklilik sisteminden de ikinci bir gelir elde etme şansına sahip olacak.

Emeklilik Şartları Daha Esnek

SGK emekliliğine göre daha erken yaşta emeklilik imkanı sunacak olan tamamlayıcı emeklilik sisteminde, 10 yıl prim ödeyen ve 56 yaşını dolduran çalışanlar emekliliğe hak kazanabilecek. Bu durum, mevcut SGK şartlarına göre daha erken emeklilik fırsatı anlamına geliyor. Bilindiği gibi SGK kapsamında erkeklerin 60, kadınların ise 58 yaşını doldurması ve 7.000 prim gününe ulaşması gerekiyor.

SGK ve Kıdem Tazminatı ile Bağıntısı Yok

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, mevcut SGK emekliliğini değiştirmeyecek ve kazanılmış haklara zarar vermeyecek. Bunun yanı sıra, sistemin kıdem tazminatı ile herhangi bir bağı bulunmuyor. Yani çalışanlar mevcut haklarını kaybetmeden ek bir tasarruf ve emeklilik fırsatı elde edebilecek.

2025 yılında uygulamaya girmesi planlanan tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanların mali geleceklerini çok daha güvence altına almalarını sağlayacak. Ancak sistemin kesin detayları ve yasal altyapısı netleştirilmeye devam ediyor. Şimdiden çok sayıda çalışan ve emekli adayı bu yeni modele dair gelecek açıklamaları merakla bekliyor.