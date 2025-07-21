Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Devrim Özkan, Sevil Tunca, Begüm Çıtak, Levent Ülgen, Serkan Tınmazgibi isimlerin yer aldığı, NOW TV'de ekrana gelen 'Çift Kişilik Oda' dizisi için final kararı çıkmıştı.

Son olarak 6. bölümle izleyicisinin karşısına çıkan dizi 8. bölümle ekran macerasını noktalayacaktı. Ancak 7. bölüm iki hafta ertelenirken bu haftaki akışta da yer almadı.

Dizinin yeni bölümü Arabistan'da Shadid platformunda yayına girince tepkiler kısa sürede büyüdü. Seyirciler "Dizi bizim için değil, yabancılar için çekiliyor" sözlerini dile getirdi.

'ÇİFT KİŞİLİK ODA'NIN KONUSU

Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı 'Çift Kişilik Oda' dizisi, küçük yaşta anne ve babasını kaybeden 'Nilüfer'in hayatını temele alıyor.

Devrim Özkan'ın hayat verdiği 'Nilüfer', anne ve babasının yaptığı otelde çalışmayı hayal ediyor. Otelin mirasçılarından 'Kaan' ise üvey ablası 'Sevil'den intikam alma arzusuyla otele dönüyor.

Dizinin konusu 'Nilüfer' ve 'Kaan'ın bir araya geliş amaçları bambaşkayken birlikte nasıl değişecekleri üzerinde yoğunlaşıyor.