Yandaş sendikalara uyguladığı indirimli tarifelerle tepki çeken Türk Telekom’un 9 yönetim kurulu (YK) üyesinden 3’ü bakan yardımcısı, biri AKP eski milletvekili, biri AKP’li eski Bakanın kardeşi, bir başkası da AKP eski Belediye Meclis Üyesi. Bakan yardımcıları 188 bin 971 lira maaşın yanı sıra Telekom’dan da 100 bin lira aylık ücret alıyorlar. Bir YK üyesinin ayrıca 129 bin 031 liralık emekli milletvekili maaşı da var. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Hatipoğlu, 36 yıl Maliye’de çeşitli kademelerde çalıştı. 2023’ten bu yana Hazine Maliye Bakan Yardımcısı görevinde bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı hukukçu Fatih Sayan ise AKP’li eski Aile Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan’ın kardeşi. Sayan, Ulaştırma Bakan Yardımcılığı görevinde bulunuyor.

HEPSİNİN BAĞI VAR

Yönetim Kurulu üyesi Ulaştırma eski Bakan Yardımcısı Selim Dursun da AKP’de iki dönem Sivas Milletvekilliği yaptı. Diğer Ulaştırma Bakan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver İskurt ise daha önce Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar Daire Başkanlığı yapmıştı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı yapan Yunus Arıncı ise daha önce Borsa İstanbul, Vakıfbank ve Erdemir’de Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Ümit Önal da ATV Genel Müdürlüğü ve Digitürk Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Deniz Yılmaz, halen Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Yönetim Kurulu Üyesi 74 yaşındaki avukat Reşat Bahçeevli de AKP’de Beykoz Belediye Başkan adayı ve Belediye Meclis üyesi oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim kampanyasını yürüttü. Yiğit Bulut ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevinde bulunuyor.

‘Yandaşlara kolaylık sağlıyorlar’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, ‘’Telekom iktidarın arka bahçesi oldu. Bakan yardımcıları artık bürokrat değil siyasi kişilik ve birçoğu da AKP eski Milletvekili. Atamalarını Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı yapıyor. Çift maaşlı Yönetim Kurulu üyesi olarak da yandaşlara kolaylık sağlıyorlar’’ ifadelerini kullandı.