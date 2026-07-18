Cep telefon faturalarına varana kadar birçok temel giderini devletin karşıladığı ve yarım milyon lira maaş alan milletvekilleri, vatandaş kirasını ödeyemezken, kendileri için ucuz ev peşine düştüler.

Milletvekillerinin maaşı 310 bin 336 lira, emekli milletvekili maaşı ise 201 bin 677 lira. Sadece 2 yıl vekillik yapan herkes emekli maaşı almaya hak kazandığı için meclisteki 600 vekilden 450’si aynı zamanda emekli maaşı da alıyor. Yani milletvekillerinin büyük çoğunluğu toplamda aylık 512 bin lira maaş alıyor. Bu vekiller kurdukları kooperatifle İstanbul Başakşehir’de 1.8 milyon lira bedelle ev sahibi olacak. Devletin, şehirlerin ücra yerlerine dar gelirliler için yaptığı sosyal konutların fiyatı bile 1.8 milyon liradan başlarken milyonlar kazanan vekillerin bu fiyata ev alabilmeleri tepki çekti.

‘HERKESE AÇIK’

AKP Giresun Milletvekili Ali Temür’ün başkanlığında Parlamenterler Gölvadi Bahçeşehir adıyla kooperatif kuran milletvekilleri İstanbul Esenyurt’ta konut sahibi olmak için bir araya geldi. 123 dönümlük arsanın bir bölümünü almak isteyen vekiller, kurdukları kooperatifle burada ucuz konut sahibi olacak.

Tüm milletvekillerine ‘temsili proje’ kataloğu da gönderildi. Katalogda 1+1 dairelerin 1.8 milyon, 2+1 dairelerin 2.8 milyon liraya, 3+1 dairelerin ise 4.1 milyon liraya satılacağı belirtilen kooperatif evlerine sosyal medyada tepki yağdı. SÖZCÜ’ye konuşan Ali Temür, “Herkese açık bir kooperatif, arsayı alacağız ve kat karşılığı müteahhide vereceğiz” dedi.

Ucuz falan değilmiş

- Daha önce Ankara’da bir kooperatif kurduğunu söyleyen AKP’li vekil Ali Temür, bazı milletvekili ve bürokratların İstanbul’da da benzer bir proje istediğini aktardı. Temür, “Şimdi arsa sahibi ile pazarlık yapıyoruz fiyatı aşağı çekmeye çalışıyoruz, kooperatife de üye alıyoruz. İsteyen girebilir, siz de buyurun gelin. Herkese açık, sadece vekillerin değil. ‘Ucuz konut’ falan da değil, ortada konut yok zaten. Arsanın üçte birine talip olduk. Anlaşırsak müteahhide vereceğiz” açıklamasını yaptı.