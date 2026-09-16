Brezilya'nın Espírito Santo eyaletinde yaşayan şüphelinin, oğlunu öldürmek ve ardından intihar etmek için plan yaptığı öne sürüldü. Soruşturmaya göre çocuk nafakası ödememek isteyen baba, ChatGPT ile yaptığı görüşmelerde planını ayrıntılı şekilde anlattı.

KİRALIK KATİL ARAMIŞ

Ayrıca cinayeti gerçekleştirmesi için bir kişiye 50 bin real teklif ettiği, ancak teklifinin kabul edilmediği belirtildi.

ZEHİR, SİLAH VE SALDIRI

Şüphelinin konuşmalarında zehir, silah ve saldırı planlarından da söz ettiği aktarıldı. OpenAI'ın güvenlik sisteminin uyarı vermesinin ardından bilgi FBI'a iletildi. FBI da Brezilya Adalet Bakanlığı üzerinden Espírito Santo'daki polise ulaştı. Polis, şüpheliyi 19 Haziran'da, planladığı saldırı tarihinden kısa süre önce gözaltına aldı.

AVUKAT: KANIT OLAMAZ

Evinde yapılan aramada dört şişe kimliği belirsiz madde ve bir ip bulunduğu bildirildi. Şüpheli suçlamaları reddederken, avukatı yapay zekayla yapılan konuşmaların tek başına suçun kanıtı sayılamayacağını savundu.

54 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

BBC'nin haberine göre şüpheli yaklaşık 54 gün cezaevinde kaldıktan sonra ağustos ayında serbest bırakıldı. Mahkeme, elektronik kelepçe takılmasına ve oğluna ve çocuğun annesine yaklaşmamasına karar verdi. Davayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.