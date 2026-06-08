Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yüzlerce üretici, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı hububat alım fiyatlarını protesto etmek için Cihanbeyli Ticaret Borsası önünde bir araya geldi. Artan üretim maliyetlerine karşın açıklanan fiyatların beklentilerin altında kaldığını belirten çiftçiler, traktörleriyle konvoy oluşturarak tepkilerini göstermek istedi. Ancak güvenlik güçleri traktörlerin Ankara Yolu'na çıkmasına izin vermedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA EYLEM

Eylem öncesinde jandarma ve çevik kuvvet ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çiftçilerin traktörleriyle ana yola çıkarak protestolarını sürdürme talebi güvenlik güçleri tarafından engellendi. Bunun üzerine üreticiler alkışlar ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

“BU KALABALIK HAYAL KIRIKLIĞININ SONUCUDUR"

Çiftçiler adına açıklama yapan Mustafa Deniz Sevim, son yıllarda kuraklık, don olayları ve yükselen girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin ciddi kayıplar yaşadığını söyledi. Tüm zorluklara rağmen üretimden vazgeçmediklerini belirten Sevim, bu yıl yağışların etkisiyle verimli bir sezon geçirildiğini ifade etti.

Ancak açıklanan hububat alım fiyatlarının üreticinin beklentilerini karşılamadığını vurgulayan Sevim, "Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan fiyatlar ile 45 günlük ödeme süreci çiftçilerde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Buradaki kalabalık da bu hayal kırıklığının sonucudur" dedi.

“ÇİFTÇİ EMEĞİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR"

Arpa fiyatındaki yaklaşık yüzde 16, buğday fiyatındaki ise yaklaşık yüzde 22'lik artışın yetersiz olduğunu belirten Sevim, mazot, gübre, elektrik ve diğer tarımsal girdilerde yaşanan yüksek maliyet artışlarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Üreticilerin arpa için kilogram başına en az 17 lira, buğday için ise 20 lira taban fiyat talep ettiğini ifade eden Sevim, "Çiftçi yalnızca emeğinin karşılığını almak istiyor" diye konuştu.

LİSANSLI DEPOLAR VE TMO SİSTEMİNE TEPKİ

Açıklamada lisanslı depolarda yapılan nem ve protein ölçümlerinde farklı uygulamalarla karşılaşıldığı, üreticilerin yaşadıkları sorunlara çözüm bulmakta zorlandıkları belirtildi. Ayrıca TMO'nun randevu sisteminin yıllardır çiftçileri mağdur ettiği savunuldu.

“ÇİFTÇİNİN SESİNE KULAK VERİLSİN"

Taleplerin karşılanmaması halinde tarımsal üretimin olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunan Sevim, "Çiftçinin sesine kulak verilmesini istiyoruz. Aksi halde üreticiler üretimden vazgeçme noktasına gelebilir. Emek karşılığını bulmazsa gelecekte ekili alan bulmakta zorlanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Üreticiler, eylemlerini kamu düzenini bozmadan ve trafiği tehlikeye atmadan gerçekleştirdiklerini belirterek, sorunlarına kalıcı çözüm bulunmasını talep etti.