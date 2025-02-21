Muğla’nın Bodrum ilçesinde ilçenin meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Mumcular ovası bölgesinde ki 16 köyde tarım ile uğraşan yaklaşık 150 köylü DSİ ‘ye ait Mumcular Barajı girişinde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Menteşe Havzası Sulama Birliği’ne üye çiftçiler DSİ’nin 1991 yılında yapılan protokol ile Mumcular Bölgesi’ndeki 16 köye Mumcular Barajı suyunun yüzde 66’sının üretim yapan çiftçilere yüzde 34’ünün ise Bodrum’un içme suyu olarak kullanılmasına yönelik kararına uyulmadığını belirterek kış ortasında tarlaların susuz kaldığını iddia ettiler.

ÇİFÇİ KIŞIN ORTASINDA SUSUZ KALDI

Çiftçiler adına konuşan birlik üyesi Aşkın Parmak “1986 ‘da yapımına başlanan 1991 yılında bitirilen Mumcular Barajı’ndan yapılan protokole göre suyun yüzde 66’sı tarımsal sulamada, yüzde 34’ü içme suyu olarak kullanılacaktı. Son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisi ile çiftçiye verilen su miktarı çok düştü. Bu nedenle çiftçilerimiz hem çaresiz hem ne yapacağını bilmez durumda, su olmazsa ovada tarım arazilerinde ürün nasıl yetişir. DSİ’den tek isteğimiz barajdaki suyun yasalara uygun olarak yüzde 66’sının çiftçiye gerisinin içme suyu olarak belediyeye verilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

BARAJ ESKİDİ YENİLEME YAPILMADI

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç ise Mumcular ovasının Bodrum’un meyve ve sebze üretiminin en önemli bölgesi olduğunu belirterek “ Barajın sorunları zaten fazla baraj kanallarının eski olması nedeniyle yüzde 30 civarında su kaçağı var. Bunun dışında MUSKİ (Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü) ile Bodrum Belediyesi’nin hak ettiği oranın dışında suyu çekmemesi gerektiği ve herkesin hak ettiği suyu alması gerekir. Sorunu çözmek için heyet oluşturarak Aydın DSİ Bölge Müdürlüğü’ne gideceğiz” dedi.

KIŞ ORTASINDA SUSUZ KALDIYSAK YAZIN NE YAPACAĞIZ

Çiftçiler ise özellikle son 5 yıldır hak ettikleri suyu alamadıklarını belirterek “MUSKİ bizim hak ettiğimiz suyuda alıyor. Son 5 yılda MUSKİ’ ne kadar su çekmiş, çitçiye ne kadar su verilmiş, bunun açıklanmasını ve hakkımız olan suyun verilmesini istiyoruz. Kış ortasında bizi susuz bıraktılar şazın ne yapacağız” diye konuştular.