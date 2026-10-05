Batman’ın Gercüş ilçesinde sürdürülen tarımsal dönüşüm hamlesi, bölge çiftçisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Devletin sunduğu kapsamlı desteklerle atıl kalan arazilerini tescilli lezzet bahçelerine çeviren üreticiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hummalı bir çalışma yürütüyor. Yıl boyunca verilen emeğin ardından toplanan ürünler, ilçede yeni kurulan modern entegre tesislerde işlenerek anında ekonomiye kazandırılıyor.

DALLARDAN TEK TEK TOPLANIYOR KİLOSU 800 LİRADAN SATILIYOR

Gercüş ilçe merkezi ve bağlı köylerde fıstık üretimi yapan çiftçiler, günün erken saatlerinde bahçelere girerek ürünleri tek tek dallarından topluyor. Çuvallara doldurulan ürünler, vakit kaybetmeden ilçede faaliyete geçen yeni ayıklama ve işleme merkezine götürülüyor. Makineler vasıtasıyla dış kabuklarından ve çöplerinden saniyeler içinde ayrıştırılan fıstıklar, pratik bir şekilde hazır hale getirilerek üreticilere teslim ediliyor. Temizlenen fıstıklar piyasada kilogramı 700 ila 800 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

"DEDEMDEN KALMA ARAZİDE EMEK VERDİM, VERİMİ ALDIM"

Gençlerin bölgedeki verimli topraklara sahip çıkması gerektiğini vurgulayan üretici Abdullah Küçük Aslan, devlet teşviklerinin sağladığı avantajları anlatarak genç nüfusa çağrıda bulundu. Yaşanan süreci aktaran Aslan, "Son zamanlarda devletin bu konuda ciddi teşvikleri olduğunu duyduk. Dedemden kalma arazilerimde olan eski menengiç ağaçlarımı aşılayıp verim aldım. Tabii uzun ve emek gerektiren bir süreç ama ciddi verim aldığı takdirde o emek hiçbir şekilde gözüne gelmiyor. Devlet de bu şekilde mazot ve fidan desteğinde bulunması halinde eminim ki çok güzel sonuçlar alacaklardır” dedi.

“TEŞVİKLERLE GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇSINLAR”

Gençlerimiz de bence bu fırsatları değerlendirsin diyen Aslan, “Güneydoğu’da, çok şükür boş bir sürü arazimiz var. Yani bunları boş görünce inanın bizler bile üzülüyoruz. Gençlerimiz gelip burada bu devletin sağlamış olduğu imkanları değerlendirmesi, ben inanıyorum ki faydalı olacaktır. Kendileri de bunun farkını görecektir. İnşallah daha güzel teşviklerle gençlerimizin önünü açarlar. Gençlerimiz de inşallah bu imkanları değerlendirirler" açıklamasında bulundu.