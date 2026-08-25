

Yalova Ziraat Odası ile TABİT arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle Yalovalı çiftçiler, tarımsal üretimin farklı aşamalarında yapay zeka teknolojisinden yararlanabilecek. AgriGO.AI sistemi sayesinde üreticilere ürün yetiştiriciliğinden hastalık ve zararlılarla mücadeleye, sulama ve gübrelemeden hasat zamanına kadar birçok konuda destek sunulacak.

ÇİFTÇİLER UYGULAMA İNDİRMEDEN KULLANABİLECEK

Sistemin öne çıkan özelliklerinden biri, çiftçilerin yeni bir uygulama yüklemek zorunda kalmaması olacak. Üreticiler, günlük yaşamda sık kullanılan WhatsApp üzerinden AgriGO.AI'a ulaşarak tarımsal sorunlarını sisteme aktarabilecek.

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, işbirliğinin kent tarımı açısından önemli bir adım olduğunu belirterek teknolojiyi çiftçilerin daha kolay kullanabilmesini amaçladıklarını söyledi.

Beşli, Yalova'daki tarım parsellerinin önemli bölümünün küçük ölçekli olduğunu belirterek, "Çiftçimizin sahip olduğu alandan en yüksek verimi ve en yüksek değeri elde etmesi büyük önem taşıyor. Süs bitkileri, kesme çiçek, kivi, aronya, Trabzon hurması, sebze ve meyve gibi yüksek katma değerli ürünlerimiz var. Bu üretim yapısında doğru zamanda alınan doğru karar, çiftçimizin hem verimini hem de kazancını doğrudan etkiliyor." dedi.

TARLADAKİ SORUNU FOTOĞRAFLA GÖNDEREBİLECEK

Çiftçiler, karşılaştıkları sorunları sisteme doğal bir dille aktarabilecek. Gerekli durumlarda tarlada veya bahçede karşılaşılan sorunlara ilişkin fotoğraflar da sisteme gönderilebilecek.

AgriGO.AI yalnızca soru-cevap hizmeti sunmakla kalmayacak. Tarımsal bilgi ve yapay zekanın yanı sıra meteorolojik veriler, uydu görüntüleri ve farklı veri kaynaklarından yararlanarak üreticilere daha kapsamlı yönlendirmeler sağlaması hedefleniyor.

AMAÇ VERİMİ ARTIRIP MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Sistemle hastalık ve zararlılara erken müdahale edilmesi, sulama ve gübrelemenin daha doğru yapılması, meteorolojik risklerin takip edilmesi ve uygun hasat zamanının belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Beşli, üretimde girdilerin doğru kullanılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Üretim hatalarının ve kayıpların azaltılması, hastalık ve zararlılara daha erken müdahale edilmesi, gübre ve diğer tarımsal girdilerin daha doğru kullanılması bizim için çok önemli. Birim alandan daha yüksek verim ve kalite elde edilmesiyle birlikte çiftçimizin maliyetlerini daha iyi yönetmesini ve karlılığını artırmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.