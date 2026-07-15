Artan üretim maliyetleri ve iklim krizine bağlı verim belirsizlikleri, çiftçileri geleneksel ürünler yerine daha az masraflı ve yüksek kârlılık oranına sahip alternatif tarım ürünlerine yönlendiriyor. Bu doğrultuda son dönemde en çok dikkat çeken bitkilerden biri, Akdeniz havzasına özgü çok yıllık bir bitki olan acı rezene (yabani rezene) oldu.

Tohumları bitki çayları, uçucu yağlar, ilaç sanayisi ve baharat üretiminde kullanılan acı rezeneye yönelik Avrupa genelindeki talep her geçen gün artıyor. Doğada yabani olarak da yetişebilen bu bitkinin organize üretimi, bölgesel bazda yaygınlaşmaya başladı.

Hektar başına sadece 10 bin lira yatırım yetiyor

Bir hektarlık alanın ekimi için sadece 12 kilogram tohum yeterli oluyor. Hektar başına yapılan toplam yatırım yaklaşık yaklaşık 10 bin lira seviyesinde kalıyor.

Birçok endüstriyel bitkinin aksine acı rezene sulama gerektirmiyor. Bitkinin gübreleme, ilaçlama ve zararlılarla mücadele ihtiyacı ise diğer geleneksel ürünlere kıyasla oldukça düşük seviyede seyrediyor.

Ekim ve toprak hazırlığı yok

Acı rezenenin üreticilere sağladığı en büyük finansal kolaylıklardan biri de çok yıllık bir bitki olması. Hasat döneminin ardından bitki topraktan sökülmüyor; sadece toprak üstündeki kısmı malçlanıyor (kesiliyor). Bitki, mevcut köklerinden sonraki mevsimde yeniden filizlenerek büyümeye devam ediyor. Böylece üreticiler her yıl yeniden ekim, tohum ve toprak hazırlığı maliyetine katlanmak zorunda kalmıyor.

Ayrıca hasat işlemi için özel bir tarım makinesine ihtiyaç duyulmuyor. Üreticiler, mevcut standart buğday biçerdöverlerini kullanarak hasadı ek bir makine yatırımı yapmadan tamamlayabiliyor.

Hektar başın gelir gelir 270 bini bulabiliyor

Üreticilerin beklentilerine göre, tam verim dönemine ulaşmış bir tarlada hektar başına yaklaşık iki ton tohum elde edilebiliyor.

Bu verilere göre, acı rezeneden elde edilecek brüt gelir hektar başına yaklaşık 270 bin liraya kadar ulaşabiliyor. Tarım uzmanları; nihai kazancın iklim koşullarına, ürün kalitesine ve dönemsel piyasa fiyatlarına bağlı olarak çiftlikten çiftliğe değişiklik gösterebileceğini hatırlatıyor.