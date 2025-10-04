Özellikle sağlık sektöründe kullanılan ve yüksek maddi kazanç sağlayan meyvenin üretiminin yaygınlaşması amacıyla üniversitede düzenlenen çeşitli konferans ve toplantılarla bölgedeki çiftçiler bilgilendiriliyor.

Sırada goji berry var

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, şehrin ve bölgenin tarımsal üretimini çeşitlendirmek ve nitelikli hale getirmek için bir dizi bilimsel araştırma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda üniversitenin tarım uygulama ve araştırma sahasında deneme ekimi yapılan ürünlerden birinin de aronya olduğunu belirten Türkmen, "Aronya 'süper meyve' olarak tanımlanıyor. Özellikle tıbbi aromatik meyveler arasında ticari değeri çok yüksek meyvelerden biridir. 4 yıl önce bu meyveyle ilgili bu rakımda çok olumlu sonuç aldığımızı görünce üretimimizi genişletmeye çabaladık ve şu anda üst düzey verim alındığını gözlemliyoruz." dedi.

Aronya gibi ticari değeri yüksek meyvelerin kente kazandırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Türkmen, şöyle devam etti:

"Burada elde ettiğimiz denemeleri, bulguları bilimsel yayın olarak neşretmekle birlikte pratik çıktılarını, sonuçlarını da özellikle toplumumuzla, şehrimizle, çiftçimizle paylaşmaya büyük önem gösteririz. Bu anlamda çiftçilerimizle belirli dönemlerde hocalarımız bir araya gelerek burada yapılan çalışmalara dair kendilerine bilgi veriyorlar. Bu şekilde yeni üretim sahalarına yönlendirmiş oluyorlar."

Türkmen, sahada yapılan çalışmaların sadece aronya ile sınırlı olmadığını, goji berry gibi meyvelere ilişkin de çalıştıklarını söyledi.

"Coğrafi işaretler hem üreticinin hem de pazarın dikkatini çekiyor"

Coğrafi işaret tescillerinin önemine değinen Türkmen, bir süre önce Bayburt balının tescil ettirildiğini söyledi. Türkmen, şunları kaydetti:

"Yine şehrimizin tarım ticareti açısından önemli olan Aydıntepe şeker fasulyesinin coğrafi işaretini almıştık. Bu sezon içinde de ülkemizin belki de tek tarhun yetiştiricisi olan Bayburt'ta, Bayburt tarhunuyla ilgili coğrafi işareti aldık. Tabii bu coğrafi işaretler hem üreticinin hem de pazarın dikkatini çekiyor ve pazarla üreticimizi birleştirmemiz için önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Biz burada yaptığımız çalışmaları bilimsel standartlarda tescil ettiriyoruz. "

Türkmen, sahada yapılan çalışmaların İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çeşitli firmalara da önemli bir kaynak sağladığını, bazı tarım firmalarının tıbbi aromatik bitki üretimi için kenti tercih ettiğini dile getirdi.