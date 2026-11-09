Hayvancılığın ön planda olduğu Erzurum'da tarımsal üretim de gelişmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle şeker pancarı ekim alanları genişlerken, bu yıl üretim miktarında da artış bekleniyor.

Kentte özellikle soğuk hava koşullarına dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen şeker pancarı, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Aşkale, Horasan, Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde yoğun olarak yetiştiriliyor.

ÇİFTÇİLERE EĞİTİM VE PAZAR GARANTİSİ VERİLDİ

Erzurum'da şeker pancarı üretiminin yaygınlaşmasında Erzurum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesinin ardından yürütülen çalışmalar etkili oldu. Fabrikanın 2018 yılında özelleştirilmesi ve 2019'da alımlara başlamasıyla üreticilere yönelik eğitimler düzenlendi ve pazar garantisi sağlandı. Bu gelişmelerle birlikte pancar ekilen arazilerin büyüklüğü de yıllar içerisinde arttı.

Geçen sezon 22 bin dekar olan şeker pancarı ekim alanı, bu yıl 24 bin 500 dekara ulaştı. Üretimde 410 çiftçi yer alırken, sezon sonunda yaklaşık 128 bin ton pancar elde edilmesi bekleniyor.

128 BİN TONLUK REKOLTE BEKLENİYOR

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, kentte şeker pancarı hasadının sürdüğünü belirterek üretim rakamları hakkında bilgi verdi.

Kenger, beklenen rekolte ve pancarın şeker oranına ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 128 bin ton kadar şeker pancarı rekoltesi bekliyoruz. Polar oranımız yüzde 17'lerde. Hal böyle olunca 21 bin ton kadar toz şeker rekoltesi bekliyoruz. Ekilişimiz artış gösteriyor. Geçen senelerde 22 bin dekar iken şu anda 24 bin 500 dekar ve toplamda 410 çiftçimiz işleyerek şeker pancarını elde ediyoruz.

Erzurum'da gece gündüz sıcaklık farkının şeker pancarının kalitesi noktasında çok büyük etkisi var. Şeker pancarında 17 polar oran çok iyi bir oran. Bu oran da bizim şeker pancarının kalitesini ön plana çıkarıyor."

HASADIN BİR AY İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Şeker pancarı alım kampanyasının yaklaşık bir ay önce başladığını aktaran Kenger, kentteki ekili alanların yarısında söküm işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Kalan arazilerdeki hasadın ise önümüzdeki bir ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Bu sezon yağışların verime olumlu katkı sağlamasıyla üreticilerin daha yüksek miktarda ürün elde etmesi bekleniyor. Tarlalardan çıkarılan pancarlar traktörlerle fabrikaya götürülerek işlenmek üzere teslim ediliyor.