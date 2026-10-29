Nevşehir'de coğrafi işaret tescili alan çerezlik kabak çekirdeğinin üretim alanı, artan taleple birlikte 160 bin dekardan 405 bin dekara yükseldi. Geçen yıl 47 bin 500 ton rekolte elde edilen üründe bu yıl da artış bekleniyor.

ÜRETİM ALANI 405 BİN DEKARA YÜKSELDİ

Nevşehir'in aroması ve ince kabuğuyla öne çıkan çerezlik kabak çekirdeği, hem iç piyasada hem de yurt dışında alıcı buluyor. Nevşehir Ticaret Borsasının girişimleriyle 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan ürünün ekim alanı, tescil öncesindeki yaklaşık 160 bin dekardan 405 bin dekara çıktı.

Nevşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Uslu Tombalak, ürünün kolay alıcı bulmasının çiftçilerin tercihlerini etkilediğini belirtti. Tombalak, geçen yıl 405 bin dekarlık alandan 47 bin 500 ton rekolte elde edildiğini ifade ederek şu açıklamada bulundu: "Türkiye'deki kabak çekirdeği üretiminin yüzde 50,3'ünü Nevşehir olarak ürettiğimizi verilerden görebiliyoruz. Bölgemiz çiftçisinin kabak çekirdeği üretimine alakasının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Geçen yıl bu alanda Türkiye genelindeki rekolte rekorları kırdığını da halkımıza müjdelemek isterim. Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde yağış aldığımız için rekolte artışının devam etmesini bekliyoruz. Hasada başlanıldı, alandan gelen haberlerin çok umut verici olduğunu duyuyoruz."

AVRUPA VE BALKAN ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR

Kaymaklı beldesinde kabak çekirdeği eleme tesisi işleten Serdar Pala, ürünün aroma ve lezzeti sayesinde talep gördüğünü söyledi. Çekirdeklerin eleme tesislerinde boyutlarına göre ayrılarak yurt içine ve yurt dışına gönderildiğini belirten Pala, "Türkiye'de kabak çekirdeği üretiminde birinci sıraya yerleşmiş durumdayız. Avrupa ve Balkan ülkelerine aracı firmalarla gönderiyoruz. Bölgemizde istihdam, ekonomiye katkı sağlıyor" dedi.

Çiftçi Emre Demirdöğen ise daha önce farklı ürünler yetiştirdiği tarlasında arz ve talep dengesini dikkate alarak kabak çekirdeği üretimine yöneldiğini ifade etti.