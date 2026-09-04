Manisa’da bağlardan toplanan dünyaca ünlü Sultaniye cinsi çekirdeksiz üzümlerin hasat sonrası kurutulma sürecindeki yoğun mesai devam ediyor. Tarlalara kurulan metrelerce uzunluktaki sergilerde kuruması için güneşe bırakılan ürünler, yaklaşık 2 hafta boyunca açık alanda kalıyor. Bir yıllık emeklerinin çalınmasından ya da yabani hayvanlar tarafından zarar görmesini engellemek isteyen çiftçiler, tarlada ellerinde tüfeklerle gece gündüz nöbet tutmaya başladı.

“11 AY BOYUNCA BAKIYORUZ, TANELERİ YERDEN TOPLUYORUZ”

Sürecin zorluğuna ve üreticinin verdiği mücadeleye dikkat çeken Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, "11 ay bakıyoruz. Tanelerini yerden topluyoruz. Dökülen taneleri bile yerden tek tek toplayarak getiriyoruz. Biz bunları emeğimizle, tırnaklarımıza kazıya kazıya buraya getiriyoruz. Bunun bizim emeğimiz karşılığında başkasına gitme lüksü yok. Çok büyük masraflar yapıyoruz. Zaten üzüm para yapmıyor. Biz bunu beklemek zorundayız. Beklemezsek ya insanlar çalacak ya hayvanlar girecek. Malum, hayvanlar burada bayağı yoğunlukta" açıklamasında bulundu.

“FİYATI 120 LİRADAN 75 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ”

Maliyet artışlarına ve taban fiyat beklentisine de değinen Okur, "Ürünlerimizi korumak için mecburen tüfekle nöbet tutuyoruz. TMO'nun (Toprak Mahsulleri Ofisi) devreye girip üzümü bizden almasını bekliyoruz. En azından şu anda 120 liradan aşağı olmamak şartıyla bu üzümün piyasadan kaldırılması lazım. Geçen sene 110-120 lira arasında üzüm sattık. Geçen seneden beri bu yıla maliyetler yüzde 40-50 arttı. Bizim üzümümüz 120 liradan 75 liraya düştü" diye konuştu.

“GÜNDÜZ BAĞDA GECE SERGİDE YATIYORUZ”

Uykusuz geçen geceleri ve çiftçinin beklentisini anlatan Saruhanlı ilçesi Adiloba Mahallesi üreticilerinden Halil Kolcu ise, "Sergimizi bekliyoruz. Gece veya gündüz hiç durmadan 1 sene boyunca bu ürün için çalıştık, çalmasınlar diye mücadele ediyoruz. Gündüz akşama kadar bağda çalışıp gece sabaha kadar sergilerde yatıyoruz. Çiftçilik yapmak zor. Çok güzel bir fiyat bekliyoruz" şeklinde konuştu.