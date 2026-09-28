Yıllık yaklaşık 1,2 milyon tonluk üretim hacmiyle öne çıkan bölgede hareketli günler başladı. Şeker fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşılayan çiftçiler, dev tonajlı söküm işlemlerine girişti. Ancak tarlada hummalı bir çalışma sürerken tescil edilecek alım fiyatlarının henüz duyurulmaması, binbir zorlukla üretim yapan çiftçilerin tepkisine yol açtı. Geçen yıl ton başına 3 bin 100 lira seviyesinde olan fiyatların bu yıl beklentiyi karşılamaması halinde çok sayıda üreticinin tarladan çekileceği öngörülüyor.

MALİYETLER YÜZDE 100 ARTTI, BEKLENTİ 5 BİN LİRA

Girdi kalemlerindeki fahiş artışlar nedeniyle üretim yapmanın her geçen gün zorlaştığını belirten üreticiler, açıklanacak rakamın en az 5 bin lira olması gerektiğini belirtti. Gübre, mazot ve sulama giderlerinin geçen yıla kıyasla iki katına çıktığına dikkat çeken bölge halkı, bu eşiğin altında kalacak bir fiyatın çiftçiyi tamamen bitireceğini savunuyor.

"PANCAR FİYATI BELLİ DEĞİL HALA, NE VERECEKLERİNİ DE BİLMİYORUZ"

Yozgat Battal köyünden İsmail Akkaya Aslan, söküm işlemlerinin başladığını ancak ne kadar kazanacaklarını bilmediklerini ifade etti. Verimin geçen yıla göre bir miktar daha iyi olduğunu söyleyen Aslan, maliyet yüküne dikkat çekerek “Pancar fiyatı belli değil hala, ne vereceklerini de bilmiyoruz. Biz 5 bin lira ton başına umut ediyoruz. 5 bin liranın aşağısında da bizim ayakta kalmamızın imkanı yok” dedi.

"KÖYLERDE GENÇ ÇİFTÇİ KALMADI"

Şehirden köye dönerek tarlasının başına geçen üretici Selçuk Şahiner ise ekim alanlarındaki daralmaya ve belirsizliğe sitem etti. Tarladaki emeğinin karşılığını almak istediğini belirten Şahiner, “Şekerpancarı üreticisiyim. Dün itibariyle söküme başladık. Sökümlerimiz güzel. Verimler daha gitmedi ama beklediğimizin biraz altında. Yağışlarımız iyiydi ama tohumlarımızda sıkıntı vardı. Buna şükür diyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Ama devletten, hükümetten, yetkililerden beklediğimiz bizim sadece istediğimiz emeğimizin karşılığı. Fiyatımızı güzel versinler, emeğimizin karşılığını alalım. Fazlasını zaten istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

“SÖKÜM YAPIYORUZ KAZANACAK MIYIZ BİLMİYORUZ”

Ekim yapan insan sayısının her geçen yıl azaldığına ve köylerde genç nüfusun kalmadığına vurgu yapan Şahiner, "Ekim alanında da ekecek insan kalmadı. Kendi köyümüzde 5-6 kişi ekiyoruz. Daha öncesinde köyümüzün hepsi hemen hemen ekim yapıyordu. Şu anda söküm yapıyoruz ama ne alacağız, fiyatımız ne, kazanacak mıyız, zarar mı edeceğiz? Hiçbir şeyde fikrimiz yok” diye konuştu.

Kararsızız ve sahipsiz de kalmak istemiyoruz diyen Şahiner, “Devlet yetkilileri, fabrika, pancar çiftçisine sahip çıksın. Çıksın, çıkmazsa çok zor durumdayız. Her şeyin hammaddesi olan şeker üretiyoruz ve en iyi şekilde üretmeye çalışıyoruz. Derdimiz bundan ibaret. İnşallah yetkililer duyar, görür, derdimize çare olur, derman olur” diye konuştu.