Asya kökenli ve Brezilya'da henüz az tanınan longan meyvesi, Sao Paulo'nun iç kesimlerindeki Santa Rita do Passa Quatro kentinde bulunan bir kırsal mülkte yetiştirilmeye başlandı. Basında yer alan haberlere göre, üretici Marco Barbuio'ya ait çiftlikte yürütülen bu yetiştiricilik, bölgedeki diğer tarımsal faaliyetlerle birlikte aynı alanda paylaşılıyor.

Liçi (lychee) meyvesinin yakın bir akrabası olan longan; narin ve tatlı lezzet profili ile dikkat çekerken, bölge tarımı için de alternatif bir niş ürün seçeneği oluşturuyor. Ayrıca bu meyvenin kazancı da çiftçiyi mutlu ediyor.

YILLARDIR TÜKETİLİYOR AMA BREZİLYA TANIMIYOR

Longan, Çin, Tayland ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde yüzyıllardır tüketilen ve güçlü bir kültürel geleneğe sahip olan bir meyvedir. Brezilya iç pazarında ise tüketicilerin büyük çoğunluğu tarafından henüz tanımıyor. Mevcut pazar yapısı içinde longan, bilinirliğinin düşük olmasına rağmen görsel yapısı ve liçi ile olan akrabalık ilişkisi sayesinde fuarlar, gastronomi sektörü ve uzmanlaşmış pazarlar için yeni bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Tüketicilerin liçi meyvesini tanıması, longanın pazara girişini kolaylaştıran bir referans noktası oluşturuyor.

Söz konusu çiftlikteki üretim hacmi, ekili alan genişliği, ürünün satış fiyatı veya aktif olarak kullanılan ticari dağıtım kanallarına dair resmi bir veri ise henüz bulunmuyor.

BAZI UNSURLAR ÖNEMLİ

Tarım uzmanları ve ilgili haber raporları, longan gibi Brezilya pazarı için geleneksel olmayan meyvelerin yetiştirilme sürecinin, ekim aşamasından hasat anına kadar teknik bir özen gerektirdiğini belirtti. Bitkinin yerel iklime adaptasyonu, sulama ve hasat zamanlaması gibi unsurlar üretim başarısında rol oynuyor.