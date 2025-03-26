Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çiftçiler, 2025 yılı sulama ücretlerine tepki göstermek amacıyla Toplu Gündeş Sulama Birliği önünde bir araya geldi. Pamuk için dönüm başına 2.900 TL, mısır için 2.175 TL, hububat için ise 1.160 TL olarak belirlenen yeni sulama ücretlerinin üretimi sürdürülemez hale getirdiğini vurgulayan çiftçiler, tepkilerini göstermek için “Suruç Çiftçisi Öldü” yazılı bir tabut taşıdı.

Eyleme Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası, Suruç Ziraat Odası, Şanlıurfa Barosu, Suruç Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ziraat mühendisleri ve zirai ilaç bayi temsilcileri de destek verdi.

Çiftçiler, tabutu yaklaşık 2 kilometre taşıyarak Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğü’nün nizamiye kapısı önüne bırakmak istedi. Ancak çevik kuvvet ekipleri çiftçilerin yürüyüşüne izin vermedi. Bunun üzerine çiftçi temsilcilerinden oluşan küçük bir grup, tabutu DSİ önüne götürerek tepkilerini dile getirdi. Grup daha sonra geri dönerek eylemi sonlandırdı.

Eyleme katılan çiftçiler, artan sulama ücretlerinin tarımsal üretimi imkansız hale getirdiğini belirterek, yetkililerden sulama ücretlerinin düşürülmesini ve çiftçilere destek sağlanmasını talep etti. Çiftçiler, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.