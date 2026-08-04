Projeyle, halihazırda tam kapasite kullanılmayan Western Corridor Recycled Water Scheme'den elde edilen arıtılmış su, yeni boru hattı aracılığıyla yüzlerce çiftçiye ulaştırılacak. Şimdiden 100'den fazla arazi sahibi sisteme katılmak için başvuruda bulunurken, toplam 15 milyar litreden fazla su talebi oluştu. Yetkililer, projenin 2028 yılına kadar inşaata hazır hale getirilmesini amaçlıyor.

TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Lockyer Vadisi, Avustralya'nın en verimli tarım bölgeleri arasında yer alıyor ve ülkenin önemli sebze üretim merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ancak son yıllarda kuraklık ve yer altı su kaynakları üzerindeki baskı, üreticileri alternatif su kaynaklarına yöneltti. Yeni sistem sayesinde arıtılmış ancak içme suyu olarak kullanılmayan suyun tarımsal sulamada değerlendirilmesi planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle binlerce hektarlık tarım arazisinin daha güvenilir suya kavuşması bekleniyor.

YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yetkililere göre proje yalnızca su arzını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yaklaşık 600 kişilik istihdam oluşturacak. Bölgedeki tarımsal üretimin yıllık yaklaşık 270 milyon Avustralya doları artması ve Queensland'in gıda arzının daha dirençli hale gelmesi hedefleniyor. Eyalet hükümeti de projeyi ilerletmek amacıyla ek finansman sağlayarak planlama ve mühendislik çalışmalarına destek verdi.