Konya’da hafta sonu etkisini artırması beklenen soğuk hava, tarımsal üretim için risk oluşturuyor. Cumartesiyi pazara bağlayan gece sıcaklıkların birçok ilçede sıfırın altına düşeceği tahmin edilirken, üreticilere hasat uyarısı geldi. Uzman isim, tarlada bekleyen silaj mısır ve sorgum için cuma ve cumartesi günlerinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İKİ GÜN ÇOK KRİTİK!

Konya’da hava sıcaklıklarının hafta sonu itibarıyla düşmesi bekleniyor. Özellikle cumartesi gecesi etkisini artıracak soğuk havanın, birçok ilçede sıcaklıkları eksi derecelere indirmesi öngörülüyor. Beklenen don riski, henüz hasadı yapılmamış tarım ürünleri için de tehlike oluşturuyor.

ÜRETİCİLERE ACİL HASAT UYARISI

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, tarlasında henüz silaj mısır ve sorgum bulunan üreticilere çağrıda bulundu. Beklenen soğuk hava nedeniyle hasadın geciktirilmemesi gerektiğini vurgulayan Soylu, cuma ve cumartesi günlerinin önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Arazide henüz hasat edilmemiş silaj mısır ve sorgumu olan üreticilerimiz Cumartesiyi Pazara bağlayan gece sıcaklıklar çoğu ilçede eksi derecelere düşecek. Resimlerdeki görüntüleri yaşamamak için Cuma ve Cumartesi günleri tarlaları hasat etmekte fayda var."

HASAT İÇİN SON İKİ GÜN

Uzman isimden gelen uyarı doğrultusunda, Konya'da silaj mısır ve sorgum üretimi yapan çiftçilerin hafta sonundaki sıcaklık düşüşünü dikkate alması gerekiyor. Özellikle hasadı henüz tamamlanmamış tarlalarda cuma ve cumartesi günlerinin değerlendirilmesi önem taşıyor.