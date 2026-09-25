Yozgat'ın Aydıncık ve Çorum'un Alaca ilçelerini de kapsayan Kümbet Ovası'nda soğan üreticileri, son yıllarda tarlaları kasıp kavuran görünmez bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı. Toprağa bir kez bulaştıktan sonra ürünü tamamen bodur bırakan "Phoma Terrestris" adlı mantarın yol açtığı pembe kök hastalığı, ürünlerin tarlada kalmasına neden oluyordu. Henüz kimyasal bir ilacı bulunmayan bu sinsice yayılan hastalığa karşı Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

FAYDALI BAKTERİ VE MANTARLARLA BİYOLOJİK MÜCADELE

Hastalığın yoğun görüldüğü Aydıncık ilçesine bağlı Kösrelik köyünde deneysel bir çalışma başlatıldı. Çiftçi Mehmet Öztürk'ün tarlasında yürütülen projede 10 dekarlık alan ikiye bölündü. Bir taraf kontrol parseli olarak bırakılırken, diğer tarafa ekim öncesinde "Bacillus bakterisi" ve faydalı "Trichoderma ile Mikoriza mantarları" uygulandı. Tohumlar faydalı organizmalarla kaplanıp dikildi ve gelişim sürecinde yapraktan bir takviye daha yapıldı. Geçen yıl tarlasına bıçak vurmak zorunda kalan üretici, bu yıl tarlasından tam verimle hasat yapmayı başardı.

"GEÇEN YIL BIÇAKLA DEVİRDİK BİR FAYDA ALAMADIK"

Tarlasında yapılan deneme çalışmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirten çiftçi Mehmet Öztürk, "Yozgat İl Müdürlüğümüzden gelen ekiple birlikte soğan hasadını yaptık. Kök pembeleşme olduğundan dolayı biz bunu denedik. Sağ olsun müdürüm de bize yardımcı oldu. Tüm ilaçlarını beraber attık, beraber kullandık. Şu anda hasat zamanı. Hasadımızı yaptık, faydasını bulduk. Bir dahaki seneye bu ilaca devam edeceğiz. Geçen sene 22 dönüm arazi soğan elenecek durumdaydı. Hastalık nedeniyle bıçakla devirdik. Hiçbir fayda alamadık. Olmadı daha doğrusu. Kök pembeleşmenin bize zararı oldu. Şu an hasat yaptık” dedi.

"ÇİFTÇİMİZ HİÇBİR HASAT YAPACAĞINI UMMUYORDU"

Süreç boyunca sahada yer alan ve biyolojik mücadeleyi bizzat yönlendiren Ziraat Teknisyeni Osman Akarsubaşı ise, "Yozgat ili Aydıncık ilçemize bağlı Kösrelik köyündeyiz. Burada yoğun şekilde soğan ekimi yapılıyor. Yozgat Aynıca Kümbet Ovası'nda soğan üretimi yoğun. Geçen yıl burada bize pembe kök hastalığı ile ilgili bir şikayet gelmişti. Ne yapabiliriz diye araştırmalar yaptığımızda teknik olarak bacillus bakterisi ve trikoderma mantarı tavsiye edildiğini gördük. Bu sene burada bacillus bakterisi ve trikoderma mantarı ile beraber mikoriza mantarını kullanalım ve etkisini görelim diye bir deneme yaptık” diye konuştu.

“HASTALIĞIN EN YOĞUN OLDUĞU TARLAYDI”

Çiftçi Mehmet Öztürk'le beraber hastalığın en yoğun olduğu tarlayı seçtiklerini belirten Akarsubaşı, “Bu tarla hastalığın en yoğun olduğu tarla ve bu tarlada ekimden önce toprağa bacillus bakterisini atarak karıştırdık. Daha sonra tohumumuzda mikoriza mantarı ve trikoderma mantarının birlikte olduğu bir ürünle kaplayarak ekim yaptık. Tarlayı ikiye ayırdık. Bir kısmını mantarla yaptık. Geriye kalan kısmını da kontrol parsel olarak ayırdık. Üretim sezonu boyunca takip ettik” açıklamasında bulundu.

“PEMBE KÖK HASTALIĞI GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE AZALDI”

Akarsubaşı, “Gelişim döneminde yeşilken de 20-30 santim boyundayken soğanlar bir bacillus bakterisi uygulaması daha yaptık. Şu anda da hasadımızı yapıyoruz. Pembe kök hastalığının bu uygulama yaptığımız parselde gözle görülüyor şekilde azaldığını gördük. Normalde çiftçimiz burada hiçbir hasat yapacağını ummuyordu ama şu anda güzel bir şekilde ürünlerimiz var. Hasadımızı yapıyoruz. Sonuçları göreceğiz, memnunuz. Çiftçimiz de çok iyi takip etti” ifadelerini kullandı.