Khasi, Jaintia ve Garo topluluklarının geliştirdiği sistem, özellikle engebeli arazilerde suyun verimli kullanılmasını sağlıyor. Farklı çaplardaki bambu boruların birbirine bağlanmasıyla oluşturulan ağ sayesinde su, yüzlerce metre boyunca hatta bazı noktalarda kilometrelerce taşınabiliyor. Akışın tamamı arazi eğiminden yararlanılarak sağlandığı için herhangi bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmuyor.

SUYU DOĞRUDAN KÖKLERE DAMLATIYOR

Sistem, yüksek kesimlerde bulunan kaynak veya derelerden alınan suyun ana bambu kanallarına yönlendirilmesiyle başlıyor. Daha sonra giderek incelen bambu borular sayesinde su kontrollü biçimde dağıtılıyor ve açılan küçük deliklerden bitkilerin kök bölgesine damla damla bırakılıyor. Bu yöntem hem su kaybını azaltıyor hem de özellikle karabiber, betel yaprağı ve areka palmiyesi gibi fazla su istemeyen ürünlerde verimli sulama sağlıyor.

MODERN EKİPMAN KULLANMADAN İKİ ASIRDIR AYAKTA

Araştırmacılar, bambu damla sulama sisteminin yalnızca geleneksel bir yöntem olmadığını, aynı zamanda sürdürülebilir tarım açısından da önemli bir örnek oluşturduğunu belirtiyor. Ancak sistem her bölgede uygulanamıyor. Çalışabilmesi için su kaynağının tarladan daha yüksekte bulunması, arazinin eğimli olması ve bambu ağının düzenli olarak bakım görmesi gerekiyor. Buna rağmen yaklaşık iki asırdır kullanılmaya devam eden yöntem, yerel malzemeler ve doğal eğim kullanılarak enerji harcamadan sulama yapılabileceğini gösteriyor.