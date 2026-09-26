Türkiye’de geleneksel tarım ürünlerine kıyasla yüksek verimi ve birim alandan sağladığı gelirle dikkat çeken aronya yetiştiriciliği yaygınlaşıyor. Yüksek antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak adlandırılan ürün, özellikle Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede üreticilerin radarına girmiş durumda.

6 DÖNÜMDEN 8 TON REKOLTE MÜMKÜN

Aronya bahçelerinde dikimin ardından 2’nci yıldan itibaren ilk ürünler alınmaya başlanıyor. Bitki, 5 ile 7’nci yaşları arasında tam verim çağına ulaşıyor. Bakım şartlarının sağlandığı erişkin bahçelerde dekar (dönüm) başına ortalama 1,2 ila 1,5 ton arasında rekolte elde edilebilirken, 6 dönümlük bir alandan sezonluk 8 ton civarında ürün toplamak mümkün hale geliyor.

Bir aronya tesisinin ortalama ekonomik ömrü ise 25 ile 30 yıl arasında değişiyor.

EKSİ 30 DERECEYE KADAR DAYANIKLI

İlkbahar geç donlarından etkilenmeyen ve eksi 30 dereceye kadar soğuğa dayanıklılık gösteren aronya, iklim risklerine karşı dirençli bir yapı sunuyor. Genellikle dekar başına 200 ila 220 adet fidan dikimiyle kurulan bahçelerde, meyve iriliği ve rekolte kalitesi için düzenli damlama sulama altyapısı gerekiyor.

Ağustos sonu ile eylül ortası arasında gerçekleşen hasat süreci, meyvelerin eş zamanlı olgunlaşması sayesinde tek seferde tamamlanabiliyor.

İŞLENMİŞ ÜRÜN PAZARI ÖNE ÇIKIYOR

Tadı hafif buruk bir aromaya sahip olan aronya; taze tüketimin yanı sıra kurutulmuş meyve, meyve suyu, reçel ve çay olarak değerlendiriliyor. Meyve aynı zamanda yüksek katma değerli ürün grubunda yer alması sebebiyle gıda takviyesi, ilaç ve kozmetik sanayisinde hammadde olarak kullanılıyor.